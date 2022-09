Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: l’accordo è “scontato”

Calciomercato Roma, contatti continui tra Pinto e l’agente di Zaniolo per il rinnovo del contratto. La schiarita è vicina

Non che ci sia particolare fretta visto che l’accordo è fino al 2024. Ma in questo momento, secondo quanto riportato da Il Messaggero, i contatti tra Zaniolo e Pinto sono continui. Si tratta per l’accordo, per portare quella scadenza fino al 2026 almeno regalando a Nicolò anche un contratto da big. Quello che ha chiesto il fantasista che anche domani, contro l’Atalanta, dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nell’ultima partita prima della sosta.

Lui, in Nazionale, sarebbe andato. Ma Mourinho probabilmente è assai più tranquillo in questo modo: Nicolò anche nelle prossime due settimane continuerà ad allenarsi a Trigoria insieme a chi non chiuderà la valigia per aggregarsi alle proprie nazionali. Sì, forse meglio così, dopo l’infortunio alla spalla rimediato contro la Cremonese che gli ha fatto saltare cinque partite.

Calciomercato Roma, schiarita vicina per Zaniolo

La schiarita è vicina e appare scontata sottolinea ancora il quotidiano romano. Anche perché lo stesso attaccante ha dichiarato più volte di voler rimanere alla Roma e continuare a vincere con la maglia giallorossa addosso dopo aver timbrato la vittoria di Tirana contro il Feyenoord in Conference League. Con Mourinho c’è feeling e lo stesso Special One se lo coccola, convinto che Nicolò possa dare tanto alla sua squadra.

Tornando al contratto le cifre saranno quelle di un big. Si parla di 4 milioni di euro d’ingaggio e c’è da capire se in questo ci sono i bonus oppure sono da inserire. Fatto sta che la sosta potrebbe essere anche il momento di parlarne da vicino, oltre i contatti che ci sono: magari Vigorelli incontrerà Pinto per cercare di accelerare. Chissà.