Roma-Atalanta, Gasp riaccende il doppio caso: “Questa è disinformazione”

Roma-Atalanta, le parole di Gasperini alla vigilia della sfida di campionato contro i giallorossi. Ecco quanto dichiarato dal tecnico.

Dopo i due successi consecutivi che hanno sicuramente contribuito a rilanciare le ambizioni della compagine giallorossa, la Roma di José Mourinho se la vedrà con un’Atalanta che non ha alcuna intenzione di frenare la propria corsa.

Un confronto importante per Abraham e compagni, che dirà molto sui valori di due squadre che in questo primo scorcio di stagione hanno mostrato sprazzi di bel calcio, coadiuvati da un’ottima fase difensiva. Dopo le due scoppole a stretto giro di posta contro Udinese e Ludogorets, infatti il pacchetto arretrato guidato da Smalling ha ritrovato la vecchia compattezza, indispensabile per provare a contenere al massimo le sortite offensive della compagine di Gasperini.

Roma-Atalanta, l’annuncio di Gasperini su Boga

Tra i tanti temi affrontati dal tecnico dell’Atalanta nella conferenza stampa di vigilia, quello riguardante Boga sicuramente non può non catalizzare l’attenzione mediatica, con Gasperini che ha risposto a tono ad una domanda relativa allo step di crescita che l’esterno francese è chiamato a fare. Ecco le parole di Gasp: “Io ragiono sulle prestazioni, a me fa molto piacere quando parlate di questo. Dipende da lui, quando ci saranno delle prestazioni adeguate a ciò che richiede la squadra, ci sarà più spazio. Ogni settimana c’è questa cosa, anche su Muriel ho sentito delle cose, ma ha giocato tanto. Lo scorso anno ha disputato 27 gare su 38. Questi sono i numeri, il resto è disinformazione”.

Staremo a vedere quali saranno le scelte di formazioni di Gasperini, in un match mai banale che nelle ultime stagioni ha sempre regalato spettacolo e colpi di scena.