Roma, UFFICIALE: Karsdorp si rompe il menisco, i tempi di recupero

Roma, infortunio ultim’ora in casa giallorossa. A poche ore dalla sfida con l’Atalanta, Mourinho perde un’altra pedina.

All’ombra del Colosseo, sponda giallorossa, sembrava essere tornato il sereno. Questo alla luce della doppia vittoria contro Empoli ed Helsinki che ha permesso di lenire il rammarico per il poker di Udine e per la scialba prestazione in Bulgaria. Se a ciò si aggiunge anche il rientro di Zaniolo e la conferenza stampa del 22, condita da messaggi d’amore e frecciatine alla stampa da parte di Nicolò, si comprende bene come i tifosi capitolini avessero tanti motivi per guardare al futuro con ottimismo.

Questo, soprattutto dopo una fase complicata come quella vissuta nelle primissime settimane successive al calciomercato. Non tanto in termini di risultati, sempre positivi fino alla debacle friulana, quanto, piuttosto, per la serie di inconvenienti abbattutisi tra le fila giallorosse. A partire dalla doccia gelata Wijnaldum, passando per l’infortunio alla spalla di Zaniolo e a quello di poco successivo di El-Shaarawy, fino a quel momento dimostratosi fondamentale per sopperire all’assenza di un elemento dinamico come Nicolò.

Roma, comunicato ufficiale e nuova frattura: Karsdorp costretto all’intervento chirurgico

Continua, dopo qualche parentesi di tregua, il momento complicato. Questo in base a quanto emerso in questi ultimissimi minuti, a circa 24 ore di distanza dalla sfida con l’Atalanta. Proprio mentre l’attenzione principale era rivolta alla delicata gara interna di domani pomeriggio, il club ha annunciato tramite nota ufficiale l’ennesimo infortunio di questa parentesi stagionale. Si tratta di Rick Karsdorp, prossimo all’operazione per una frattura al menisco rimediata giovedì contro l’Helsinki.

Di seguito l’annuncio. “L’AS Roma comunica che Rick Karsdorp, sottoposto a esami strumentali in seguito a un trauma distorsivo riportato durante la partita di Europa League contro l’HJK, ha subito una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico presso la Klinik Gut di St.Moritz, diretta dal Dott. Georg Ahlbäumer”.

Pur essendo ancora presto per conferme definitive su tale fronte, lo stop dell’olandese dovrebbe durare almeno un mese.