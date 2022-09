Calciomercato Roma, oggi le visite mediche: Pinto non torna indietro

Il calciomercato non si ferma mai e oggi il difensore è pronto a effettuare le visite mediche: Tiago Pinto mantiene la decisione

Domenica importante quella di oggi, dove la Roma affronterà la capolista Atalanta per provare a conquistare tre punti che porterebbero i giallorossi al sorpasso in vetta in attesa di Milan-Napoli. Importante però anche in chiave calciomercato, dove la Roma durante l’estate si è resa grande protagonista.

Il lavoro di Tiago Pinto infatti ha permesso a Mourinho di avere a disposizione giocatori importanti come Paulo Dybala, Andrea Belotti, Nemanja Matic e altri. Quello che però continua a mancare allo ‘Special One’ è un difensore centrale, chiesto da tempo dal tecnico portoghese. Tiago Pinto però non torna indietro. Oggi le visite mediche del centrale a parametro zero.

Calciomercato Roma, Pinto depenna anche Zagadou: oggi le visite con lo Stoccarda

Sono stati molti i nomi accostati alla Roma anche dopo la chiusura del calciomercato estivo. La necessità dei giallorossi di reclutare un difensore centrale in più ha portato all’accostamento di diversi giocatori a parametro zero, nonostante dalla Roma si fosse fatto intendere che non sarebbero arrivati altri innesti. Tra questi c’era anche il profilo di Dan-Axel Zagadou, difensore centrale ex Borussia Dortmund ancora senza squadra.

Secondo quanto riportato da ‘Kicker’, Zagadou sarebbe ormai a un passo dallo Stoccarda e oggi il difensore francese dovrebbe svolgere le visite mediche con il club tedesco. Dunque Tiago Pinto dovrà depennare il suo nome dalla lista dei possibili rinforzi per gennaio.