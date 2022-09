Roma-Atalanta, UFFICIALE: Dybala si fa male nel riscaldamento

Roma-Atalanta, problema in allenamento per Paulo Dybala a pochi minuti dal fischio di inizio.

Manca pochissimo per l’inizio della sfida tra Mourinho e Gasperini, attesa quanto importantissima per entrambi, distintisi per un percorso in campionato fin qui felice e che ha permesso a entrambi di raccogliere buona parte dei punti messi a disposizione in questa primissima parentesi di campionato. La chiosa prima della sosta, a poche ore dal non meno importante Milan-Napoli, sarà in grado di dare importanti indicazioni su entrambi i fronti, prima di affrontare lo spezzone di Serie A che condurrà al Mondiale in Qatar.

Tanti i punti di interesse e le difficoltà celantisi dietro questa gara, come riconosciuto da entrambi i tecnici e soprattutto da quel Giampiero Gasperini che aveva dichiarato come la presenza di Paulo Dybala rendesse ancora più ostile la compagine di Mourinho. Proprio su questo fronte, purtroppo, non arrivano felici notizie per i giallorossi, pregustantisi da qualche giorno la possibilità di vedere agire Paulo in una gara così importante, nel primo big match casalingo della stagione.

Roma, si ferma Dybala durante il riscaldamento

Dopo l’annuncio della sua titolarità prima del fischio di inizio, però, è arrivata una vera e propria batosta in casa Roma, in uno dei migliori momenti del giocatore, reduce dal gol e assist di Empoli e dalla marcatura, bellissima, contro l’Helsinki a inizio secondo tempo. Durante il riscaldamento, la Joya è rientrato negli spogliatoi dopo aver avvertito un fastidio al flessore sinistro. Al suo posto giocherà Matic, nell’ormai collaudata posizione di coesistenza con Cristante in mediana e avanzamento di Pellegrini sulla trequarti.

La conferma sullo stop è arrivato dallo stesso club, tramite comunicato ufficiale.