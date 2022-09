Roma, annuncio in diretta di Mourinho: “Ecco quando rientra”

Roma, c’è l’annuncio di Mourinho circa i tempi di recupero legati all’ennesimo infortunio registratosi in casa giallorossa.

Se il campo sembrava aver portato maggior entusiasmo e serenità dopo le cadute con Udinese e Ludogorets, in queste ultime ore in casa Roma si sono registrate novità di non poco conto e, soprattutto, in grado di depauperare quell’entusiasmo ripristinato dalle belle vittorie di Dybala e colleghi. In attesa di comprendere quello che sarà il responso definitivo del prato verde dopo la conclusione della dialettica Mourinho-Gasperini, giungono per bocca dello stesso mister giallorosso importanti aggiornamenti.

Il pre-gara non era stato dei migliori, in seguito all’annuncio su Paulo Dybala, confermato ufficialmente dallo stesso club, legato allo stop causato dalla solita problematica al flessore sinistr dell’attaccante argentino. Schierato inizialmente titolare insieme a Zaniolo ed Abraham, con arretramento di Pellegrini, Paulo ha dissertato la restante parte di preparazione alla sfida.

Roma, annuncio in diretta di Mourinho su Karsdorp: “Ecco quando torna”

Immediata la contromossa di Mourinho che ha deciso di portare nuovamente Pellegrini sulla trequarti, portando Matic in mediana insieme a Cristante. Lo stop dell’argentino è l’ennesimo di un inizio stagione tutt’altro che felice da questo punto di vista e che si aggiunge ad una tassonomia già tristemente saturata da nomi come quello di Zaniolo, Kumbulla, El-Shaarawy e Wijnaldum. A questi, dalla giornata di ieri, si è aggiunto anche Rick Karsdorp, fermatosi per un infortunio al menisco.

Su tale fronte, poco prima dell’inizio partita, si è espresso Mourinho che ha sottolineato ai microfoni Dazn come lo stop dell’olandese si protrarrà per un periodo compreso tra le sei settimane e i due mesi.