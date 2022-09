Calciomercato Roma, rivelazione a sorpresa: Pinto e la Juve in attesa

Calciomercato Roma, la rivelazione dall’Inghilterra che apre scenari interessanti: Pinto e la Juve osservano con attenzione.

Metabolizzata la sconfitta con l’Atalanta, la Roma di José Mourinho dovrà immediatamente riattaccare la spina: dopo la sosta per le Nazionali, infatti, il calendario propone la sfida di campionato contro l’Inter, in un match che potrebbe dire molto sulle reali ambizioni della compagine di Mourinho.

I giallorossi contro Muriel e compagni hanno rimediato una sconfitta che definire immeritata sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo: padroni del campo per ampi tratti della gara, i capitolini hanno pagato errori sottoporrà piuttosto gravi, che hanno compromesso l’esito di un incontro nel quale è stata la Roma ad avere le occasioni più importante. Anche il centrocampo ha funzionato piuttosto bene, con Matic che comunque ha confermato gli ottimi segnali lanciati già in occasione della sfida di Europa League contro l’Helsinki. Tuttavia, in occasione delle prossime sessioni di calciomercato, in attesa del recupero di Wijnaldum, Pinto potrebbe regalare a Mou un nuovo innesto per rimpolpare la mediana.

Calciomercato Roma, la rivelazione sul futuro di Douglas Luiz

Al netto della situazione legata agli slot già destinati agli extracomunitari, in orbita Roma per la prossima estate impossibile non accostare il profilo di Douglas Luiz. Il brasiliano, che in questo primo scorcio di stagione ha già avuto modo di mettersi in evidenza nello scacchiere tattico di Gerrard, è legato all’Aston Villa da un contratto in scadenza nel 2023, che salvo dietrofront improvvisi non sarà rinnovato. Accostato a diversi club italiani (oltre alla Roma, anche il Milan e la Juve hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per tastare il terreno), il centrocampista è stato a un passo dal vestire la maglia dell’Arsenal nell’ultima finestra di calciomercato.

I “Gunners”, però, non sono riusciti a trovare il bandolo della matassa con i The Villans. A questo punto, potrebbero rimescolarsi in maniera importante le carte in tavola. Parlando in esclusiva a Football Insider, infatti, l’ex portiere del Leeds United Paul Robinson ha spiegato: “Non ha senso venderlo perché in estate hanno rifiutato offerte per lui, l’Aston Villa può anche tenerselo stretto a gennaio.”

Nel caso in cui si concretizzasse lo scenario palesato da Robinson, la Roma – così come la Juve – potrebbe ritornare seriamente a pensare a Douglas Luiz per la sessione estiva di negoziazioni.