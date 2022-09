Dalla Spagna | Calciomercato Roma, ritorno di fiamma insperato

Calciomercato Roma, dalla Spagna rilanciano il possibile ritorno di fiamma insperato: nuovo intreccio con la Juve?

In questo primo scorcio di stagione, alla luce dei numerosi impegni tra campionato ed Europa League, Mou ha fatto ruotare e non poco gli esterni. In questo senso, l’infortunio accorso a Karsdorp ridimensionerà e non poco il ventaglio delle soluzioni a disposizioni, anche se l’abbondanza sulla corsia mancina può far dormire sonni tranquilli.

Lo Special One ha alternato infatti con regolarità quasi scientifica Zalewski e Spinazzola, ottenendo spesso risposte importanti anche quando sostituiti a gara in corso, come successo nella gara contro l’Atalanta, dove l’ingresso in campo di Zalewski ha ispirato un paio di folate offensive che per poco non creavano le premesse per il goal del pareggio. Con il trascorrere delle partite, anche Spinazzola sta ritornando lentamente su livelli importanti, con il discorso legato al rinnovo che potrebbe essere affrontato a stretto giro di posta.

Calciomercato Roma, l’Atletico non perde di vista Spinazzola

Legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2024, la priorità della Roma e del club è quella di trovare un accordo per il prolungamento. Le indiscrezioni trapelate nell’ultimo periodo riferivano della possibilità di trovare il bandolo della matassa entro fine mese. Ad ogni modo, traspare comunque un incoraggiante ottimismo a riguardo, con la fumata bianca che non dovrebbe tardare ad arrivare. Ragion per cui, non possono non essere prese con le molle le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, secondo cui l’Atletico Madrid avrebbe messo nuovamente nel mirino proprio Spinazzola.

Come riferisce todofichajes.com, dopo aver subodorato la possibilità di mettere le mani su Sergio Reguilon – accostato anche alla Juve – i Colchoneros avrebbero deciso di accendere i fari nuovamente sul terzino della Roma. Tuttavia, il sempre più probabile rinnovo ne farebbe aumentare conseguentemente anche la valutazione: difficile, dunque, potrebbero essere sufficienti i 20 milioni ventilati dalla fonte iberica.