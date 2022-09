Roma, Pellegrini come Dybala: decisione UFFICIALE

Lorenzo Pellegrini è uscito infortunato dal match contro l’Atalanta: decisione ufficiale sulla convocazione in Nazionale

La partita contro l‘Atalanta è stata un duro colpo per la Roma. Una sconfitta immeritata con tante occasioni sprecate dalla squadra di Mourinho per pareggiare e magari andare anche a vincere. A peggiorare la situazione ci si è messo prima l’infortunio di Dybala nel riscaldamento e poi quello di Pellegrini annunciato da Mourinho in conferenza stampa.

Ora c’è la sosta per le Nazionali, dove sia Dybala che Pellegrini sono stati convocati rispettivamente da Argentina e Italia. La Joya non ha mai avuto dubbi e risponderà alla chiamata della ‘Seleccion’. Anche per Lorenzo Pellegrini arriva la decisione ufficiale.

Roma, Pellegrini va in Nazionale: sarà valutato dai medici dell’Italia

Gli infortuni continuano a essere la piaga principale della Roma in questo inizio di stagione. Ai box oltre ai due lungodegenti Darboe e Wijnaldum, la Roma aspetta ancora i ritorni di El Shaarawy e Kumbulla, che dovrebbe essere a disposizione dopo la sosta. Ieri si sono aggiunti anche Dybala e Pellegrini alla lista degli infortunati, entrambi per problemi al flessore.

Come Dybala, la Roma fa sapere che anche Lorenzo Pellegrini risponderà alla chiamata della Nazionale. Lì verrà valutato dallo staff medico azzurro. Per Mourinho questa potrebbe essere una buona notizia, perché significa che l’infortunio non è grave e che forse potrebbe recuperare già per i match della Nazionale. Augurandoci che sia Pellegrini che Dybala tornino a disposizione per il big match contro l’Inter.