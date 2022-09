Roma, condizioni Spinazzola e Pellegrini: il ct Mancini dice tutto

Roma, il ct Mancini in conferenza stampa ha parlato in vista della Nations League. Le condizioni di Spinazzola e Pellegrini: la verità

Ha parlato in conferenza stampa il ct della Nazionale Roberto Mancini in vista dei prossimi impegni in Nations League degli azzurri. E ovviamente le domande sono state incentrate soprattutto su quelle che sono state le scelte dei convocati. Per quanto riguarda la Roma sono rimasti a casa Spinazzola e Zaniolo, mentre Pellegrini ha risposto alla convocazione.

Per quanto riguarda il capitano le parole di Mancini sono state chiare e vanno nella direzione che vi abbiamo spiegato questa mattina. “Pellegrini lo valutiamo tra oggi e domani” ha confermato il ct. Poi, anche insieme allo staff medico della Roma, si prenderà una decisione se rispedirlo a Trigoria oppure tenerlo dentro al gruppo.

Roma, la rivelazione su Spinazzola

Se su Zaniolo, Mancini, non ha detto nulla in questa prima conferenza stampa, una rivelazione invece il commissario tecnico l’ha fatta su Spinazzola: “Mi ha chiamato e mi ha detto che non si sente benissimo, ha bisogno di lavorare due settimane e l’ho lasciato a casa”. Insomma, è arrivata direttamente dall’interessato la richiesta di non far parte dei convocati azzurri. Spinazzola, rientrato questa stagione dopo lo stop subito appunto con l’Italia, non si sente ancora pronto per affrontare tanti impegni ravvicinati e ha preferito saltare questa doppia sfida azzurra.

Mourinho ha probabilmente preso bene questa decisione del suo esterno visto che lo avrà ai suoi ordini nel corso delle prossime due settimane che precedono il ritorno della Serie A quando i giallorossi saranno impegnati contro l’Inter in trasferta per quella che già da oggi si preannuncia una partita caldissima e anche un crocevia importante per la stagione della Roma. E non solo, visto che anche l’Inter arriverà da una sconfitta.