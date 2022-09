Calciomercato Roma, ridimensionamento totale: ritorno con ‘derby‘

Calciomercato Roma, l’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna è per certi aspetti sorprendente: le ultime.

La sconfitta casalinga patita contro l’Atalanta ha lasciato l’amaro in bocca in casa Roma soprattutto per i modi con cui è maturata, con i giallorossi che sono a stati a lungo padroni della gara.

Sfortuna ed errori individuali hanno impedito ai giallorossi di agguantare almeno un pareggio che ai punti avrebbero senza dubbio meritato. Al ritorno dopo la sosta, l’impegno in casa dell’Inter sarà un’ulteriore banco di prova per testare i reali valori di forza di una squadra che sicuramente è uscita rinforzata dall’ultima sessione di calciomercato. Tra i tanti profili monitorati dai giallorossi la scorsa estate impossibile non menzionare il profilo di Saul Niguez, reduce dall’esperienza in prestito al Chelsea. Lo spagnolo ha rifiutato tutte le proposte ricevute, perché convinto di potersi giocare le sue chances all’Atletico Madrid. Tuttavia, stando alle informazioni che trapelano dalla Spagna, si potrebbero materializzare scenari a sorpresa a stretto giro di posta.

Calciomercato Roma, il Rayo sogna il ritorno di Saul

Come evidenziato da elgoldigital.com, il classe ’94 sarebbe intenzionato a cambiare aria, per approdare in un club che effettivamente lo metta al centro del suo progetto tecnico. La soluzione potrebbe essere rappresentato dall’opzione Rayo Vallecano, nelle cui fila Saul ha già militato nella stagione 13-14, facendosi apprezzare a suon di prestazioni importanti, che contribuirono a lanciarlo in pompa magna all’Atletico Madrid, nelle cui giovanili aveva comunque mosso i primi passi. I rayistas sarebbe intenzionati ad affondare il colpo già a gennaio, puntando sulla volontà del calciatore: il club di Madrid sta già progettando un acquisto stellare, convinto di potersi giocare le proprie chances nel corso della sessione invernale di calciomercato. Chiaramente al momento il tutto si staglia nel campo delle mere ipotesi: in futuro, chissà.