Calciomercato Roma, Mourinho scippa Gasperini: c’è anche la Juve

Calciomercato Roma, sfida alla Juventus per scippare Gasperini. Ecco come Pinto potrebbe risolvere la questione e accontentare Mourinho.

Quest’ultimo è reduce dallo scacco contro l’Atalanta, viziato da sfortuna e imprecisione ma non da incapacità di prestazione, alla luce della mole di gioco creata e il dominio palesato dai giallorossi per quasi tutta la gara di domenica scorsa. Non basti però questo a giustificare lo scacco in una gara che poteva dare molto di più e che andava affrontata con il must di provare a mangiucchiare punti anche su Inter e Juventus, oltre che su un Milan che sarebbe caduto poche ore dopo contro il Napoli.

Senza pensare troppo al passato, l’attenzione dei prossimi gironi sarà principalmente rivolta alla sosta delle Nazionali ma l’avvicinarsi dell’incontro con l’Inter rappresenta di certo un fattore di non trascurabile attenzione per chi sia rimasto a Trigoria nonché per chi vi rientrerà dai rispettivi Paesi la prossima settimana. La sfida contro Inzaghi catalizzerà lo spezzone finale di questa prima parte di campionato prima del Mondiale, destinata poi a riprendere a inizio 2023.

Calciomercato Roma, sfida alla Juve per Hateboer

Frattanto, giungono sul fronte mercato importanti novità che potrebbero coinvolgere la Roma e non solo. Tiago Pinto e colleghi sono stati infatti non poco abili nel plasmare la rosa nel corso del trimestre estivo, attraverso una felice commistione tra le entrate e le uscite, nonché garantendo allo Special One funzionali apporti e grandi nomi come quelli di Matic, Wijnaldum e, soprattutto, Dybala.

I recenti eventi potrebbero però far aumentare l’interesse per un talentuoso elemento di Serie A, soprattutto alla luce dell’infortunio di Karsdorp, capitato in un momento già non brillantissimo per l’esterno olandese. Come riferisce Calciomercatoweb.it, sia la Roma che la Juventus avrebbero messo nel mirino Hans Hateboer, laterale più che affidabile in forza all’Atalanta di Gasperini e individuato dal non serenissimo Allegri come possibile alter-ego di un Cuadrado da tempo non più al top della condizione.