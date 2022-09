Squalifica Mourinho. Dopo l’espulsione rimediata nell’ultima gara casalinga della Roma arriva il responso del giudice sportivo.

C’è il comunicato ufficiale dopo il cartellino rosso sventolato in faccia a Josè Mourinho dall’arbitro Chiffi. Il fischietto padovano ha espulso il tecnico della Roma al 57esimo minuto della gara contro l’Atalanta. Lo Special One si è fatto sentire ancora una volta nel post gara, evidenziando come in due occasioni ci siano stati episodi da recriminare per i giallorossi, con protagonista Nicolò Zaniolo. In particolare, dopo una vistosa trattenuta al calzoncino del numero 22 giallorosso da parte di Okolì, si è scatenata la furia del tecnico portoghese, che non ha esitato ad entrare in campo per protestare.

C’era enorme attesa intorno alle decisioni del giudice sportivo. Il rischio maxi stangata non era da escludere, in una stagione che non sta mancando di polemiche e bufere intorno all’operato dei direttori di gara e l’utilizzo del VAR. La Roma è reduce dalla prima sconfitta interna della stagione ed ora è attesa da un nuovo big match. Infatti, dopo la prima sosta nazionali del nuovo anno, la squadra giallorossa andrà a far visita all’Inter, sulla panchina degli ospiti non siederà però il grande ex di giornata, Josè Mourinho.

Roma-Verona| Squalifica Mourinho, arriva il comunicato UFFICIALE

La Lega Serie A ha da poco comunicato, sul proprio sito ufficiale, le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla settimana giornata di campionato. Per quel che riguarda il tecnico della Roma la stangata è stata evitata, una sola giornata di squalifica per lo Special One. Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale diramato dalla Lega Calcio: “Squalifica per un giornata effettiva di gara (José Mourinho): per essere, all’11° del secondo tempo, entrato indebitamente sul terreno di giuoco inveendo contro un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.” Dal canto suo l’Inter dovrà fare a meno per squalifica di Marcelo Brozovic.