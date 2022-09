Roma, Dybala torna prima: il punto della Gazzetta

Roma, Mourinho ci spera: Dybala potrebbe tornare in anticipo dall’Argentina. Decide Scaloni. Il punto della Gazzetta

Possibilità ce ne sono, almeno secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport anche se, ovviamente, non ci sono da fari voli pindarici: quando ci sono le nazionali di mezzo è sempre buono andarci con i piedi di piombo. La notizia che vi abbiamo dato ieri è che Dybala rimarrà almeno fino a venerdì nel ritiro dell’Argentina quando sono previsti nuovi controlli. Poi deciderà Scaloni cosa fare.

Sono tre le possibilità: la prima sarebbe quella che dopo i controlli Dybala venga rispedito a casa. E forse questo non sarebbe un buon segnale per la Roma perché vorrebbe dire che la Joya non sta benissimo e avrà bisogno di rimettersi in piedi in vista della sfida di campionato contro l’Inter. La seconda è che Scaloni – ed è in questo e nel prossimo caso che la Gazzetta ci fa un punto – lo possa impiegare solamente nella prima partita, contro l’Honduras, e poi dargli il via libera verso l’Italia. Infine la terza, quella che vedrebbe Dybala rientrare a Roma solamente 48 ore prima della gara contro i nerazzurri di Inzaghi in campionato.

Roma, il punto della Gazzetta

L’ultima opzione, ovviamente, non sarebbe il massimo. La Roma al ritorno della Serie A si gioca una partita importante contro una squadra che appare in crisi e che quindi potrebbe essere vulnerabile. Farlo con Dybala o farlo senza Dybala è assai differente. E lo abbiamo visto contro l’Atalanta quando magari, la presenza in campo dell’argentino, avrebbe potuto portare ad un risultato diverso soprattutto perché sottoporta, la Joya, avrebbe potuto liberare tutta quella qualità che s’è vista in queste prime uscite con la maglia giallorossa. Insomma, Mourinho ci spera.