Calciomercato Roma, ‘giallo‘ improvviso: enigma da sciogliere

Calciomercato Roma, potrebbero rimescolare nuovamente le carte in tavola: il blitz a sorpresa che agita e non poco le acque.

Salvo clamorosi colpi di scena, la Roma non interverrà da ora fino a gennaio sul mercato degli svincolati: è stato lo stesso Pinto a ribadirlo nel corso della conferenza stampa di presentazione di Camara, spegnendo di fatto le ultime voci che accostavano con una certa insistenza ai giallorossi diversi profili.

Sicuramente uno tra i più intriganti ed appetibili era quello di Jason Denayer, recentemente svincolatisi dal Lione. Il difensore belga – che ha maturato una grande esperienza internazionale avendo vestito, tra le altre, anche le maglie di Galatasaray e Manchester City – è seguito con interesse da diversi club in giro per l’Europa. Fino a pochi giorni fa si pensava che il possibile approdo del classe ’95 nativo di Jette al Wolverhampton fosse cosa fatta: in realtà, i “Lupi” non hanno ancora affondato il colpo, preferendo prendersi del tempo per decidere.

E così, occhio alle possibile sorprese. Nelle ultime ore anche diversi club arabi si sarebbero fatti avanti, effettuando i primi sondaggi esplorativi. Ma non è tutto. Stando a quanto riferito da Voetbal24.be, infatti, Denayer sarebbe stato avvistato nel quartier generale dell’Anderlecht poco prima dell’amichevole che ha opposto la compagine belga al Lione. Una causalità? Un’occasione per salutare i suoi vecchi compagni? La fonte belga paventa anche la possibilità di un inserimento dell’Anderlecht nella corsa all’esperto difensore, che a quel punto balzerebbe in pole in uno scenario che si infittisce con il passare dei giorni di un numero crescente di enigmi.