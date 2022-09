Calciomercato Roma, assalto dalla Premier: Pinto accerchiato

Si torna a parlare di calciomercato e di obiettivi della Roma: doppio assalto dalla Premier e Pinto accerchiato

Il calciomercato non si ferma mai, a maggior ragione durante la sosta per gli impegni delle Nazionali, in cui i club hanno più tempo per pianificare le mosse. In casa Roma dopo una finestra estiva dove i colpi di mercato sono stati molteplici, con arrivi importanti come quelli, tra i tanti, di Dybala e Belotti, si ragiona su come poter migliorare la rosa di Mourinho ulteriormente, colmando alcune lacune evidenziate in questo inizio di stagione.

Uno degli obiettivi estivi della Roma però viene messo nel mirino anche in Premier League. Due club inglesi sono pronti a darsi battaglia per il centrocampista che Tiago Pinto non ha preso in estate.

Calciomercato Roma, Frattesi nel mirino della Premier League: concorrenza folta per Pinto

Davide Frattesi è stato a lungo un obiettivo della Roma nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista del Sassuolo, tra l’altro ex giallorosso, non è arrivato in estate per differenze di valutazione tra i due club. Inoltre la Roma avrebbe potuto approfittare del 30% sulla rivendita per acquistarlo con lo sconto.

Adesso, con la vetrina anche della Nazionale, il centrocampista sarebbe finito anche nel mirino di due club inglesi. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, sulle tracce di Frattesi ci sarebbe sia il Tottenham di Antonio Conte che il Brighton. I due club inglesi potrebbero avere maggiore disponibilità economica dei giallorossi e potrebbero così far partire l’assalto a Frattesi nelle prossime finestre di calciomercato, chiudendo al ritorno in giallorosso. Ma nel calciomercato nulla è scontato, dunque tutto potrebbe succedere.