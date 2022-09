Calciomercato Roma, missione giallorossa in Serie A: alternativa Milan

Calciomercato Roma, occhi puntati in casa Milan e alternativa già individuata. Ecco il piano per la campagna acquisti invernale.

Dopo mesi trascorsi a parlare e discutere di quelle che sarebbero potute essere le prossime mosse di Pinto, il prato verde ha iniziato a dare vita alle prime sentenze, permettendo ai tifosi giallorossi di godersi il talento di Dybala e, più in generale, una rosa maggiormente completa e attrezzata rispetto allo scorso anno.

Questo non ha però comunque lenito le consapevolezze legate a limiti strutturali e numerici ancora presenti e rivelatisi in diverse occasioni di questa primissima parte di stagione. Il tempo a disposizione di Mourinho continua ad essere ancora tanto, così come non mancano allo Special le qualità e le capacità nel saper lavorare laddove maggiormente necessario per ambire a piazzamenti in Serie A più nobili rispetto allo scorso anno. Non sarà di certo compito semplice e, al di là dei risultati raccolti in campo da qui al mondiale in Qatar, un certo valore di discriminante potrà essere rappresentato anche dal calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, non solo Vina: nel mirino anche il giocatore del Milan

Particolare attenzione continuerà ad essere rivolta ad alcuni nodi in uscita, non ancora sbrigliati nonostante la veemenza con la quale siano stati attenzionati soprattutto nelle battute finali della campagna acquisti estiva. In attesa di comprendere se, inoltre, Mourinho riceverà qualche regalo dal connazionale Pinto, riportiamo importanti aggiornamenti legati ad una sortita di cui si parla da tempo.

Ci riferiamo a Matias Vina, laterale uruguaiano prelevato dal Palmeiras nel 2021 per ovviare all’infortunio di Spinazzola. Mai in grado di far bene con continuità, Matias è stato fin qui schierato in poche occasioni ma resta da comprendere il ruolo che potrà avere in questa fase di assenza di Rick Karsdorp. Ad oggi, l’unica certezza è rappresentata dall’interesse del Galatasaray per le sue caratteristiche. I turchi, come riferisce Calciomercato.com, hanno però messo nel mirino anche Ballo Touré del Milan.