Calciomercato Roma, scatto Simeone: Juve tramortita

Calciomercato Roma, Simeone a fari spenti potrebbe beffare la concorrenza e mettere le mani sul forte centrale francese.

Dopo i due passaggi a vuoti contro Udinese e Ludogorets – dove errori individuali alquanto grossolani piuttosto che sbagliate letture di reparto hanno inficiato in maniera irreparabile il risultato finale – la Roma di José Mourinho nel corso delle ultime uscite stagionali ha ritrovato quell’impermeabilità difensiva che era stata il perno sul quale i giallorossi hanno basato la maggior parte dei loro successi da almeno un anno a questa parte.

La costanza di rendimento sotto certi aspetti disarmante di Smalling, unita alla crescita esponenziale di Ibanez al buon rendimento di Mancini fanno dormire sonni relativamente tranquilli a José Mourinho. Il tecnico lusitano un pò freudianamente, però, nel corso delle ultimissime ore della scorsa sessione estiva di calciomercato aveva lasciato trapelare il desiderio di poter contare su un altro innesto che andasse a puntellare il reparto arretrato. Alla fine, però, Pinto ha deciso di non affondare il colpo per uno dei tanti svincolati accostati senza soluzione di continuità ai giallorossi. Non è escluso che il GM giallorosso, laddove si palesassero delle urgenze specifiche, decida di rimettere mano al suo taccuino dei difensori a gennaio, anche se è più probabile che l’acquisto importante per rinforzare il reparto venga rimandato al prossimo giugno.

Calciomercato Roma, scatto dell’Atletico per Ndicka

Uno dei nomi sulla lista della Roma – e non da poco – è quello di Evan Ndicka. Il centrale transalpino dell’Eintracht Francoforte, legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2023, fa gola però a diversi top club. Nel novero delle pretendenti figura anche la Juventus, ma non solo. Secondo quanto trapela dalla Spagna, infatti, per il classe ’99 cresciuto nelle giovanili dell’Auxerre sarebbe forte l’interessamento dell’Atletico Madrid. Come evidenziato da todofichajes.com, infatti, i Colchoneros sarebbero balzati in pole nella corsa al gigante transalpino, che in questo primo scorcio di stagione ha già collezionato complessivamente 11 presenze, per un totale di 983 minuti all’attivo.