Calciomercato Roma, Zaniolo contro la crisi: chiodo fisso Juve

Nicolò Zaniolo è uno dei protagonisti della rosa della Roma e la conferma è arrivata più volte anche da parte di José Mourinho. In questo inizio di stagione l’attaccante è stato sfortunato con l’infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori quasi un mese. Adesso però il numero 22 è tornato e vuole tornare a essere anche decisivo per la Roma, come già fatto a Tirana nella finale di Conference League.

Durante l’estate Zaniolo è stato al centro del calciomercato della Roma, con diversi accostamenti sia alla Juventus che al Tottenham, smentiti però dal giocatore in conferenza stampa. Oggi l’attaccante torna a essere nel mirino dei bianconeri, che continuano a essere in agguato.

La telenovela legata al futuro di Nicolò Zaniolo sembrerebbe non essere ancora finita. Non sono bastate le parole del giocatore nella conferenza stampa prima del match contro l’Helsinki per placare le voci su una sua possibile partenza dalla capitale.

Infatti nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’ viene rilanciato l’interesse della Juventus per l’attaccante della Roma. Secondo il quotidiano Zaniolo sarebbe sempre l’oggetto del desiderio dei bianconeri, che continuerebbero a tenerlo tra i candidati per scacciare la crisi attuale in cui versa la squadra di Allegri. Ovviamente una partenza di Zaniolo a gennaio sarebbe esclusa, con la Roma che punta a siglare il rinnovo del contratto del proprio numero 22.