Calciomercato Roma, vuole un top club: attesa estenuante

Calciomercato Roma, le voci legate ai tanti svincolati ancora in cerca di sistemazione continuano a catalizzare l’attenzione mediatica.

Alla pausa delle Nazionali si accompagna da sempre un bilancio parziale del primo scorcio di stagione, con gli addetti ai lavori che hanno anche la possibilità di tastare il terreno per sondare la situazione relativa agli svincolati ancora disponibili sul mercato.

Scenario che non accompagnerà il modus operandi della Roma, che per bocca di Tiago Pinto ha dichiarato chiusa la campagna trasferimenti, fino a gennaio. A quel punto, a seconda delle esigenze che si paleseranno, i capitolini decideranno o meno di puntellare quei settori del campo ritenuti eventualmente migliorabili, con innesti funzionali. José Mourinho in maniera piuttosto velata aveva lasciato intendere come probabilmente l’acquisto di un nuovo centrale gli avrebbe giovato, profilo che però non è stato ritenuto prioritario. Se ne riparlerà eventualmente tra qualche mese, anche se ai giallorossi continua ad essere accostato una lista di calciatori a parametro zero piuttosto folta.

Calciomercato Roma, il futuro di Denayer ancora da delineare

Uno dei profili più in auge è sicuramente quello di Jason Denayer, che dopo la scadenza del suo contratto con il Lione non ha ancora trovato squadra. Accostato, oltre che alla Roma, anche al Torino, il profilo dell’esperto difensore belga fa gola a diversi club in Premier League. Dopo che il Fulham aveva effettuato dei sondaggi esplorativi per tastare il terreno, ora come ora sembrerebbe essere il Wolverhampton il club in pole per l’acquisto del poliedrico centrale, che avrebbe ricevuto anche offerte dall’Arabia. Scenario da monitorare con attenzione, che potrebbe riservare interessanti novità. Secondo quanto riferito da Birminghammail.co.uk, il difensore ha a lungo aspettato che un top club si facesse avanti, scenario che per adesso non si è materializzato e che ha contribuito a far saltare diverse trattative. Staremo a vedere cosa succederà.