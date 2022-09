Calciomercato Roma, l’infortunio che ribalta tutto: attesa Pinto

Calciomercato Roma, l’infortunio che cambia improvvisamente le carte in tavola, ed apre nuovi scenari per i giallorossi e per la Juve.

Il primo vero tour de force della stagione della Roma è ormai già alle spalle, con José Mourinho che non può non aver ricavato risposte confortanti dai suoi uomini, al netto dell’ultima immeritata sconfitta patita al cospetto dell’Atalanta.

La squadra ha saputo reagire immediatamente al doppio KO contro Udinese e Ludogorets, rendendosi anche protagonista di prestazioni piuttosto interessanti. Dopo qualche settimana di apprendistato, la mediana formata dai due giganti Matic e Cristante con il tempo ha acquisito notevoli certezze, con l’esperto centrocampista serbo che sta salendo sempre più in cattedra a suon di prestazioni importanti. Proiettando le nostre attenzioni a quelle che potrebbero essere le mosse in vista della sessione invernale di calciomercato, le chances che Pinto possa intervenire per puntellare la mediana non sono poi così alte, a meno che non si presentino opportunità low cost interessanti.

Calciomercato Roma, come cambia il futuro di Douglas Luiz

Alla luce della situazione legata agli slot già esauriti riservati agli extracomunitari, i giallorossi non potranno affondare il colpo per Douglas Luiz già a gennaio. Il brasiliano in forza all’Aston Villa è legato al club di Birmingham da un contratto in scadenza nel 2023 che salvo clamorosi colpi di scena non sarà rinnovato. Il mediano è stato accostato anche alla Juve – che però si trova nella stessa situazione della Roma – e il Milan, oltre a diversi club inglesi, con l’Arsenal in pole position. Alla luce del grave infortunio patito da Boubacar Kamara, però, che ha riportato la rottura dei legamenti del ginocchio, sembra piuttosto difficile che l’Aston Villa decida di privarsi del proprio gioiello a metà stagione.

A suffragare questo status quo ci ha pensato anche Agbonlahor, ex attaccante proprio dei The Villans, intervistato da Football Insider: “L’infortunio patito da Kamara mostra quanto fosse importante per l’Aston Villa mantenere Douglas Luiz in rosa e non lasciarlo andare via. La squadra ha opzioni in quel settore del campo e, oltre ad essere un episodio sfortunato per Kamara, rappresenta anche un’opportunità per qualcun altro.”