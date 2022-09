La Roma nel corso dell’ultima sessione di calciomercato è riuscita a fare ottime operazioni in entrata, ma come ammesso dallo stesso Tiago Pinto avrebbe forse potuto fare meglio in uscita. La lista degli esuberi era molto lunga, e il general manager non è riuscito a monetizzare come avrebbe desiderato.

