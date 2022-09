Calciomercato Roma, via libera Friedkin: Milan KO

Nuova svolta nel futuro della Roma in arrivo, i Friedkin hanno dato il via libera a Tiago Pinto: Milan messo al tappeto

Pausa per le Nazionali che permetterà alla Roma di recuperare qualche infortunato e di ragionare anche sul futuro di diversi elementi in rosa. Il lavoro di Tiago Pinto infatti non si ferma mai. Oltre a cercare nuove risorse per la rosa di José Mourinho da poter portare nella capitale durante il calciomercato di gennaio, il general manager sta lavorando anche al capitolo rinnovi.

Oltre a quello di Nicolò Zaniolo, tra le priorità giallorosse, c’è anche quello di un altro giocatore nel mirino di diverse società, in particolare del Milan. I Friedkin hanno dato il loro via libera a Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, via libera per il rinnovo di Cristante: Milan messo al tappeto

Momento di rinnovi in casa Roma. La pausa per le Nazionali e la chiusura del calciomercato fino a gennaio permette a Tiago Pinto di lavorare per blindare gli elementi fondamentali della rosa di Mourinho.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il rinnovo di Bryan Cristante sarebbe a buon punto e la presidenza Friedkin avrebbe dato il via libera a Tiago Pinto per portare avanti la trattativa con l’agente del calciatore Beppe Riso. Il contratto che scadrà nel 2024 verrà prolungato con un conseguente aumento d’ingaggio. Mossa che dovrebbe allontanare definitivamente il Milan, che da tempo osserva con interesse Cristante, che è cresciuto proprio nelle giovanili rossonere. Ma il futuro del centrocampista sembra essere sempre nella capitale.