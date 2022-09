Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: nuovi contatti anti Juve e Milan

Nicolò Zaniolo è stato al centro del calciomercato estivo della Roma, ma ora è pronto a scacciare i dubbi: Juve e Milan allontanate

Il calciomercato estivo è terminato da un po’ e Nicolò Zaniolo si è confermato come uno dei punti fermi della Roma di Mourinho. Il tecnico portoghese ha sottolineato più volte pubblicamente l’importanza del numero 22 per questa squadra e lui lo ha dimostrato sul campo. La sua assenza per l’infortunio alla spalla infatti si è fatta sentire in maniera pesante.

Oggi Zaniolo però è tornato a essere disponibile, forse non ancora nel pieno della forma, ma la conferma più importante potrebbe arrivare con il rinnovo. Contatti continui con l’agente Vigorelli e Juventus e Milan diventano ipotesi sempre più lontane.

Calciomercato Roma, nuovi contatti tra Pinto e Vigorelli: il rinnovo allontana Juventus e Milan

Via a tutte le ansie e le voci di un possibile addio di Nicolò Zaniolo dalla capitale. L’estate lo ha visto nuovamente al centro del calciomercato con Juventus e Milan in agguato, anche se il diretto interessato ha negato. La Roma sta lavorando al suo rinnovo di contratto, vista la scadenza 2024 di quello attuale.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ i contatti tra Tiago Pinto e Vigorelli sono continui. Diversi incontri ci sono già stati e nuovi contatti sono previsti. Con il rinnovo dovrebbe arrivare anche un sostanziale aumento d’ingaggio, anche se l’offerta della Roma ancora non è ufficiale. Secondo il quotidiano comunque la trattativa per il rinnovo potrebbe avere in ogni caso tempi abbastanza lunghi. Tutto però sembrerebbe portare verso un esito positivo della trattativa, che allontanerebbe le due big sempre in agguato, ovvero Juventus e Milan, almeno per il momento.