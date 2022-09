Inter-Roma, le ultime da Trigoria: triplo recupero per Mourinho

Inter-Roma, le ultime da Trigoria: sorriso Mourinho in vista della Serie A ma anche del tour de force prima della sosta Mondiale

Alla ripresa della Serie A la Roma sarà impegnata nella difficile trasferta di Milano contro l’Inter di Simone Inzaghi. Una sfida particolare anche per José Mourinho, visto il suo passato nerazzurro. Ma appunto, quello è il passato e adesso il tecnico portoghese pensa solamene alla sua squadra, quella giallorossa, che deve vincere per rimanere lì, in alto alla classifica.

Ora, sarebbe decisamente importante riuscire ad avere tutti a disposizione anche in vista del tour de force che ci sarà prima della sosta per il Mondiale. Partite una dietro l’altro che potrebbero decisamente indirizzare la stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport comunque, Mourinho potrebbe recuperare chi al momento è ai box.

Roma, Mourinho spera nei recuperi

Dybala, El Shaarawy e Kumbulla: questi i recuperi che ci potrebbero essere anche per cercare di fare un poco di turnover. L’argentino dal ritiro della propria nazionale ha fatto intendere di essere pronto. Mentre il Faraone e il difensore albanese continuano a lavorare per cercare di essere pronti. E non dovrebbero esserci problemi al momento, di complicazioni non ce ne sono state e tutto procede per il verso giusto. Insomma, avere tutti a disposizione sarebbe di fondamentale importanza per il proseguo della stagione così da poter far respirare qualcuno nel momento del bisogno.

I giorni di avvicinamento alla gara contro i nerazzurri saranno molto caldi sotto questo aspetto anche perché dall’altro lato, Simone Inzaghi, sembra che potrà contare sia su Lukaku che su Calhanoglu assenti negli ultimi impegni.