Roma, nuovo partner e premi per i tifosi: è ufficiale

Roma, nuovo partner e premi per i tifosi: ufficiale il nuovo accordo commerciale della società giallorossa

Non si ferma la Roma. Non si fermano i Friedkin che hanno deciso di puntare tutto sulla società giallorossa. Oltre lo stadio, che è diventato in queste ultime settimane un tema caldissimo anche perché all’inizio del prossime mese di ottobre dovrà essere presentato il progetto all’amministrazione capitolina, sono tante le idee in testa della proprietà. Che pochi minuti fa, inoltre, ha annunciato ufficialmente una nuova partnership commerciale.

“StarCasinò Sport è il nuovo Premium Partner del Club” ha scritto la società giallorossa su Twitter. Un annuncio accompagnato da un video “Esperienze Romane” che spiega inoltre che ci saranno dei vantaggi e delle possibilità importanti anche per i tifosi.

Roma, premi per i tifosi

Premi esclusivi per i tifosi della Roma grazie al concorso “Il nuovo modo di Vivere la Roma”. “Siamo particolarmente felici di questa Partnership, desideravamo lavorare con la AS Roma sia per la sua importanza che per quel legame unico tra la città e la squadra, identificando i tifosi come i veri protagonisti dell’esperienza calcistica, proprio come fa StarCasinò Sport” ha detto Stefano Pino, Mananig director di StarCasinò Sport così come riportato dal sito ufficiale giallorosso “Inoltre – ha ancora continuato – con l’arrivo della nuova proprietà si è creato un ambiente ancora più ambizioso calcisticamente e si stanno costruendo le basi per un futuro importante a livello mondiale. Siamo certi di ottenere grandi soddisfazioni insieme”.

Ovviamente ulteriori dettagli sull’iniziativa verranno comunicati a breve. Intanto è ufficiale questa nuova parthership commerciale. Un nuovo tassello che si aggiunge a quelli che i Friedkin hanno già messo da quando hanno appoggiato il piede nella Capitale.