Calciomercato Roma, Simeone pigliatutto: Serie A gelata

Calciomercato Roma, l’irruzione di Simeone che fa saltare il banco: l’offerta migliore segna una svolta importante.

Dopo la sosta delle Nazionali riprenderà il tour de force della Roma, che vedrà impegnata la compagine di Mourinho ogni tre giorni, tra campionato ed Europa League. Uno snodo importante, sotto questo punto di vista, sarà rappresentato dal confronto di sabato prossimo con l’Inter, che fornirà sicuramente ulteriori dettagli in merito allo stato di forma di una rosa che comunque ha evidenziato segnali di crescita da non trascurare.

Tuttavia, questi giorni senza calcio giocato hanno offerto l’occasione propizia al rincorrersi di quelle voci di mercato che chiaramente in concomitanza dei primi impegni ufficiali si erano un pò affievolite. Come confermato dallo stesso Tiago Pinto nella conferenza stampa di presentazione di Camara, i giallorossi non intereranno in entrata da qui fino all’apertura della sessione invernali di negoziazioni, rimandando eventualmente alla prossima estate colpi di un certo tenore.

Calciomercato Roma, Simeone fa sul serio per Asensio: lo scenario

In quest’ottica andrà sicuramente monitorata con interesse la situazione legata al futuro di Nicolò Zaniolo: nelle ultime settimane sembrano esserci stati sensibili passi in avanti sulla questione legata al rinnovo, che chiaramente orienterà in una direzione piuttosto che in un’altra le mosse future di Tiago Pinto. Alla Roma, ad esempio, è stato accostato con una certa insistenza anche il profilo di Marco Asensio, come possibile erede del “bimbo d’oro”, il cui rinnovo resta sempre e comunque la priorità indiscussa in casa giallorossa. Per quanto concerne l’esterno offensivo del Real Madrid, interessanti novità trapelano dalla Spagna.

Come evidenziato da “El Nacional“, nella corsa al fantasista del Real Madrid avrebbe fatto irruzione con prepotenza l’Atletico Madrid, con Simeone intenzionato a rinforzare il proprio pacchetto offensivo con un innesto in grado di fornire maggiori soluzioni tattiche grazie alla sua imprevedibilità. Ricordiamo che per Asensio – accostato al Barcellona – avevano effettuato dei sondaggi esplorativi anche Milan e Juventus, senza affondare il colpo.