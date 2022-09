Calciomercato Roma, soffiato a Pinto: lo porta via Manolas

Il futuro di Kostas Manolas, ex difensore della Roma, complica i piani di Tiago Pinto: rinforzo soffiato al general manager

Il calciomercato non si ferma mai. Anche in questo periodo in cui la finestra per i trasferimenti è chiusa i club possono sempre puntare sui giocatori a parametro zero. In casa Roma a lungo si è parlato della possibilità di rinforzare la difesa dopo la chiusura del calciomercato con qualche difensore rimasto nella lista degli svincolati. Ma la società giallorossa insieme a Tiago Pinto ha scelto di aspettare gennaio e vedere cosa proporrà il mercato.

Diversi nomi sono stati accostati alla Roma, ma uno di questi potrebbe essere depennato dalla lista di Tiago Pinto a causa della partenza di Kostas Manolas, ex difensore giallorosso, dall’Olympiacos.

Calciomercato Roma, Manolas lascia l’Olympiacos: greci su Denayer

Una delle priorità della Roma nel calciomercato di gennaio sicuramente sarà trovare un rinforzo per la difesa. Mourinho ha chiesto da tempo un difensore centrale e quella di gennaio potrebbe essere la finestra giusta per prenderlo. Tra i nomi accostati alla Roma nell’ultimo mese c’è anche quello di Jason Denayer, difensore ex Lione al momento ancora svincolato. La Roma non vorrebbe intervenire ora sul mercato e vorrebbe aspettare gennaio, ma il profilo del centrale belga potrebbe sfumare.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘To10.gr’, con l’addio di Kostas Manolas, passato allo Sharjah, club degli emirati arabi dove gioca anche Miralem Pjanic, l’Olympiacos potrebbe pensare proprio a Denayer per rinforzare subito la difesa. Il belga è alla ricerca di una nuova avventura in vista del Mondiale in Qatar e potrebbe decidere di volare in Grecia. Dunque per Tiago Pinto quello del belga potrebbe essere un altro nome da depennare dai possibili rinforzi per gennaio.