Calciomercato Roma, concorrenza da urlo: Juve e Milan spalle al muro

Calciomercato Roma, il duello continua: le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra forniscono ulteriori aggiornamenti.

In occasione della prima sosta per le Nazionali di questa stagione, è già tempo per un mini bilancio da parte degli addetti ai lavori. Ne sa qualcosa la Roma, che comunque è attesa da un vero e proprio tour de force al rientro, con la sfida con l’Inter prima tappa di un percorso non privo di difficoltà per Pellegrini e compagni.

Complice l’infortunio accorso a Wijnaldum (al quale Pinto ha messo una pezza acquistando Camara), Mou si è quasi sempre affidato in mediana al duo composto da Matic e Cristante: se il serbo non ha impiegato molto tempo per salire in cattedra, grazie anche e soprattutto alla sua grande esperienza, l’ex Atalanta non sempre si è reso protagonista di prestazioni tecnicamente impeccabili. Ragion per cui, pur non essendo considerato di stringente necessità almeno nell’immediato, l’acquisto di un centrocampista molto probabilmente catalizzerà le attenzioni di Pinto la prossima estate.

Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza per Douglas Luiz

Un profilo che è stato accostato in più di una circostanza ai giallorossi e che potrebbe ritornare prepotentemente in auge è quello di Douglas Luiz. Per il centrocampista brasiliano, però, si sta scatenando una vera e propria asta, soprattutto in Premier League. Legato all’Aston Villa da un contratto in scadenza nel 2023, il mediano carioca piace e non poco all’Arsenal, che qualche settimana fa è andata molto vicino al suo acquisto formalizzando un’offerta da 25 milioni di sterline circa. La sfida, però, potrebbe riservare colpi di scena interessanti.

Accostato anche al Milan e alla Juventus, secondo quanto riferito da Give Me Sport.com Douglas Luiz sarebbe finito nel mirino anche di Atletico Madrid e Liverpool, che potrebbero dar vita ad un’asta frenetica. Ricordiamo che sia Maldini che Cherubini non possono affondare il colpo, dal momento che Juve e Milan hanno esaurito gli slot riservati agli extracomunitari.