Calciomercato Roma, Dybala-Inter: Zanetti svela tutto

Calciomercato Roma, annuncio ed ennesimo retroscena su Paulo Dybala, da qualche mese approdato alla corte di Mourinho.

L’estate giallorossa è stata certamente contraddistinta dal susseguirsi di tante vicende ed emozioni, soprattutto alla luce di quelli che erano stati gli annunci di Tiago Pinto e del connazionale José nella storica serata di Tirana, presentata da entrambi come un punto di partenza e lasciando intendere di voler ambire ad ascese e trionfi ancora più importanti. Al netto della consapevolezza in limiti di natura finanziaria che, come mai nascosto dal mister, impediscono ai Friedkin di operare con la stessa leggerezza di tanti altri top club, in quel di Trigoria si è cercato di mettere su una rosa attrezzata e degna del mister ex Tottenham.

Basti pensare ai diversi approdi, catalizzati dal saggio Matic e dal prospetto Svilar e felicemente proseguiti con l’ingaggio del turco Celik, giunto per garantire degna alternativa a Karsdorp al termine di una trattativa tutt’altro che semplice con il Lille. Il punto più alto è stato poi toccato nelle settimane a cavallo tra fine luglio e inizio agosto, quando nella Capitale iniziò a diffondersi la consapevolezza della possibilità di poter ambire ad un talento come la Joya ex Juventus.

Calciomercato Roma, Zanetti fa chiarezza: “La verità su Dybala”

Il proseguimento della storia è poi pressoché noto a tutti, con quella presentazione al Colosseo Quadrato che avrebbe anticipato di qualche giorno la non meno calorosa accoglienza a Gini, atteso e desiderato e alla fine approdato con grandissimo entusiasmo. Senza voler adesso soffermarci nuovamente sulla sfortuna abbattutasi su Wijnaldum o su quelle che sono state le felici chiose di Pinto a fine agosto, riportiamo di seguito l’ennesimo annuncio legato ad un retroscena circa Paulo Dybala. Conteso da tanti club, alla luce di qualità e situazione contrattuale, della sua situazione aveva parlato in questi giorni anche Adriano Galliani.

Meritevole di report anche l’annuncio di Javier Zanetti, vicepresidente di quell’Inter cui Paulo sembrava destinato già da inizio giugno. Queste le sue parole spese al Festival dello Sport di Trento. “C’è stata una trattativa con Dybala ma con il ritorno di Lukaku avevamo un pacco attaccanti importante. Lo vedo bene alla Roma anche perché conosco Mourinho e so quanto possa valorizzarlo. Proprio con José abbiamo fatto il salto di qualità, costruendo una rosa che anche grazie a Mancini ci ha portato a vincere tutto“.