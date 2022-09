Dybala, fissato il ritorno in campo: l’annuncio ufficiale di Scaloni

I tifosi della Roma non vedono l’ora di rivedere in campo Dybala: il ct dell’Argentina Scaloni ne ha parlato dopo la partita con Honduras.

Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle nazionali. Quelle europee sono impegnate con la Nations League: ieri l’Italia di Roberto Mancini, con in campo il giallorosso Bryan Cristante, ha battuto l’Inghilterra con un gol di Giacomo Raspadori. Le altre nazionali stanno invece giocando delle amichevoli di preparazione agli ormai imminenti Mondiali in Qatar che si giocheranno a novembre e che fermeranno per più di un mese tutti i campionati nazionali.

Tra le nazionali che si stanno preparando per un Mondiale da protagonista c’è senza dubbio l’Argentina. Nella notte appena trascorsa ha giocato in amichevole contro Honduras e ha vinto col risultato di 3-0. Leo Messi ha messo a segno una doppietta, l’altro gol porta la firma di Lautaro Martinez che giocherà poi al ritorno in campionato proprio contro la Roma del suo connazionale Paulo Dybala.

Le attenzioni dei tifosi della Roma sono tutte rivolte a Dybala: ce la farà a recuperare per il big match di San Siro? Una prima risposta ufficiale è arrivata dal commissario tecnico della nazionale argentina Lionel Scaloni.

L’annuncio di Scaloni: Dybala a disposizione martedì contro la Giamaica

Nella partita contro Honduras, Dybala non era nemmeno in panchina e si è accomodato in tribuna. Come già anticipato stamattina con fonte TyC Sports, la bellissima notizia è che sarà a disposizione per la prossima amichevole in programma martedì contro la Giamaica.

La conferma ufficiale l’ha data il commissario tecnico in persona, Scaloni, che ha dichiarato dopo la partita contro Honduras: “Inutile rischiare Dybala, ci sarà per la prossima partita”. Appuntamento fissato per le 02:00 di notte ora italiana del 28 settembre quando allo stadio Red Bulls Training Facility in New Jersey ci sarà l’atteso ritorno in campo di Dybala.