Attesa Roma: in campo senza Dybala, le ultimissime dall’Argentina

Roma in attesa. Nella notte appena trascorsa l’Argentina ha giocato in amichevole con Honduras: le ultime notizie su Paulo Dybala.

Autore di un ottimo avvio di campionato, Paulo Dybala è entrato fin da subito nei cuori dei tifosi giallorossi. Quando si è sparsa la notizia che non avrebbe giocato contro l’Atalanta per un piccolo guaio fisico, all’Olimpico è calato il gelo. La Roma ha poi disputato comunque una gran partita e non avrebbe assolutamente meritato di perdere. A mancare è stata la qualità in zona gol e da quel punto di vista l’assenza dell’argentino è stata determinante.

Paulo Dybala ha il grande sogno di andare a giocare il Mondiale in Qatar, come è giusto che sia. Ha 28 anni, è in tempo per giocarne poi un altro, ma in questo sarebbe in grado di fare la differenza. Vuole il Mondiale a tutti i costi e per questo motivo nonostante il problema fisico riscontrato non si è tirato indietro ed è partito per rispondere alla convocazione della nazionale.

Roma, dall’Argentina: Dybala sarà in campo contro la Giamaica

Nella notte l’Argentina ha giocato in amichevole contro Honduras e ha vinto 3-0. Tra i marcatori c’è stato Lautaro Martinez, prossimo avversario della Roma in campionato al rientro dalla sosta per le nazionali. Gli altri due gol li ha messi a segno Leo Messi, uno dei quali su calcio di rigore.

Tycsports ha fatto il punto sulla situazione in casa Argentina. Il commissario tecnico Scaloni ha tenuto fuori dalla partita contro Honduras Nicolás González, Marcos Acuña, Joaquín Correa, Nicolás Otamendi e Paulo Dybala. Ebbene, secondo le informazioni di Tycsports (importante canale sportivo televisivo argentino), Dybala è stato tenuto a riposo in via precauzionale ma martedì contro la Giamaica sarà sicuramente a disposizione e probabilmente titolare.

Il recupero di Dybala è una bellissima notizia per i tifosi della Roma, che sperano possa poi tornare pronto per giocare anche contro l’Inter in una partita di fondamentale importanza per la classifica di Serie A.