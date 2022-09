Roma-Juventus non finisce mai: prima volta UFFICIALE

La rivalità tra Roma e Juventus non finisce mai. Ufficiale, le due squadre si sfideranno per la prima volta in finale

Spettacolo assicurato quando si incontrano Roma e Juventus. La rivalità tra le due squadre è ormai storica e si è incrementata con le competizioni femminili. Infatti la squadra giallorossa è diventata da anni la principale antagonista delle bianconere sia in campionato che in Coppa Italia.

A testimoniare il tutto c’è sia la finale di Coppa Italia dello scorso anno vinta dalla Juventus, che la serrata lotta scudetto dello scorso anno che ha visto trionfare sempre le bianconere. Le due squadre in questa nuova stagione si sono già affrontate una volta, nella scorsa giornata di Serie A, dove la Juventus ha vinto per 1-0. Ma si affronteranno una volta in più quest’anno.

Supercoppa femminile, UFFICIALE: Roma-Juventus si disputerà il 5 novembre

Si accende ulteriormente la rivalità tra la Roma femminile e la Juventus. Le due squadre negli ultimi tempi si contendono scudetto e Coppa Italia, ma questa volta la posta in palio sarà diversa. Infatti è stata da poco ufficializzata la data della finale di Supercoppa italiana che verrà disputata proprio tra Roma e Juventus. La data è quella del 5 novembre e verrà giocata allo Stadio Tardini di Parma alle ore 14:30.

Per la Roma sarà una partita storica, perché per la prima volta giocherà la finale di Supercoppa italiana. Le giallorosse infatti fino ad ora erano arrivate massimo alla semifinale delle final four, ma con il cambio di format si giocherà direttamente la finale tra le due squadre protagoniste della scorsa stagione, che si sono contese la Coppa Italia e lo scudetto.