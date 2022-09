Spinazzola e l’infortunio: “Ecco cosa mi manca”

Spinazzola e l’infortunio, arriva l’annuncio del giocatore circa le sue condizioni e la particolare richiesta al CT Mancini.

Dopo aver chiosato questa primissima parentesi stagionale con la sconfitta casalinga contro l’Atalanta, gli uomini di Mourinho sono adesso attesi dal non semplice impegno esterno contro l’Inter, catalizzatore dello spezzone finale di questo campionato pre-Mondiale. Come osservato da molti, infatti, la Serie A vivrà quest’anno un percorso singolare quanto spezzettato, distinguendosi per ulteriore imprevedibilità e sorprese.

Restando però sul presente e sul mondo Roma, abbiamo assistito in questi giorni al diffondersi di tante voci circa le Nazionali e le partenze di diversi giallorossi. A partire dal giallo Dybala, partito per raggiungere la sua Argentina, nonostante il forfait dato contro gli orobici di Gasperini in seguito al problema accusato al solito flessore durante il riscaldamento. A ciò si aggiungano le discussioni nate per la mancata convocazione di Nicolò Zaniolo, condite anche dalla posizione di Ciro Immobile e inseritesi in un corpus di dibattiti che hanno toccato anche Lorenzo Pellegrini.

Spinazzola fa chiarezza sull’infortunio: “Ecco come sto”

Proprio su tale fronte, sembra doveroso riportare anche la posizione di Leonardo Spinazzola, fresco reduce da un importante infortunio rimediato proprio con la Nazionale. Non era bastato infatti il secondo crack al ginocchio di Zaniolo nel 2020 contro l’Olanda a mettere la strada in salita alla Roma. A distanza di un anno, infatti, anche il non meno importante Leo, con la casacca azzurra avrebbe rimediato una seria problematica al tendine di Achille che lo ha tenuto fuori quasi per tutto lo scorso campionato.

Rientrato nello spezzone finale di stagione e subentrato anche nella finale a Tirana, l’ex Juventus e Atalanta ha da poco parlato di sé durante un podcast organizzato dal club giallorosso, durante il quale ha toccato vari punti. Riportiamo di seguito il suo annuncio sulle condizioni fisiche post-rientro e sulla cortesia da lui stesso richiesta al CT dell’Italia, Roberto Mancini.

“Ho subito uno degli infortuni peggiori che possa capitare ad un calciatore, soprattutto per chi abbia caratteristiche come le mie. Sento che mi manca l’appoggio e vado sull’avampiede quando devo andare veloce. Sto cercando di recuperare il più possibile; farò dei lavori specifici che non eseguo da luglio. Non alleno il polpaccio e tutta la catena da tempo. Ho chiesto la cortesia a Mancini di concedermi queste settimane per lavorare e rimettermi a posto. La richiesta p stata mia e lui ha capito“.