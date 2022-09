Roma, speranza Wijnaldum: ritorno anticipato

La Roma spera di riavere a disposizione il prima possibile Georginio Wijnaldum: possibile rientro anticipato per l’olandese

L’esperienza con la maglia giallorossa per Georginio Wijnaldum è iniziata con molta sfortuna. Il centrocampista olandese dopo essere stato accolto con un bagno di folla all’arrivo nella capitale all’aeroporto di Ciampino, ha giocato solamente 12 minuti contro la Salernitana e poi è arrivato il terribile infortunio in allenamento. Frattura della tibia per il giocatore arrivato in prestito dal PSG, un infortunio che richiede uno stop di almeno 3-4 mesi.

Un duro colpo per la Roma, che ha perso sin da subito un giocatore di grande qualità, e per il giocatore che salterà anche il Mondiale con l’Olanda. Però sui tempi di recupero di Wijnaldum arrivano anche notizie positive. L’olandese potrebbe tornare in anticipo.

Roma, Wijnaldum può tornare in anticipo: possibile ritorno in campo in Giappone

Potrebbero cambiare i tempi di recupero di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese dopo aver ricevuto la brutta notizia della rottura della tibia ha dovuto rinunciare al Mondiale con l’Olanda e sembrava ormai destinato a rivedere il campo solo a gennaio. Qualcosa però potrebbe cambiare.

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il rientro di Wijnaldum potrebbe avvenire durante la tournee in Giappone che la Roma farà durante la pausa per il Mondiale. A breve l’olandese dovrebbe tornare a Roma per il controllo fissato dopo alcune settimane. Come dichiarato da lui stesso il recupero sta procedendo bene. In Giappone potrebbe tornare in gruppo con la speranza che nelle 23 partite rimanenti da gennaio a fine stagione possa fare la differenza.