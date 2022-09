Calciomercato Roma, effetto domino da 49 milioni: nuova chance Pinto

Calciomercato Roma, intreccio con la Juventus e con l’Arsenal: il blitz a sorpresa che potrebbe far saltare il banco.

Il ritorno in campo della Roma di José Mourinho sarà sicuramente con il botto: la sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi si preannuncia ad alta tensione, e potrebbe scrivere in maniera definitiva gli equilibri di un campionato nel quale i giallorossi hanno tutta l’intenzione di giocarsi le proprie chances.

Spostando la nostra orizzonte in chiave mercato, sicuramente la sessione invernale potrebbe rappresentare un’ottima occasione per i capitolini, per puntellare zone specifiche zone del campo. Tiago Pinto ha confermato che fino a gennaio non ci saranno movimenti in entrata: presa di posizione netta, alla luce dell’intensificarsi delle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni che riferivano della possibilità da parte dei capitolini di mettere le mani su uno dei tanti svincolati accostati alla compagine di Mou. Tuttavia, in estate si preannuncia sicuramente un altro tipo di orizzonte, e non è escluso che possano tornare in auge profili in orbita giallorossa già in passato.

Calciomercato Juventus, Arsenal su Majer: via libera Douglas Luiz

Uno dei nomi che sicuramente non può non essere preso in considerazione è quello di Lovro Majer, messosi in luce con la maglia del Rennes, che lo ha acquistato poco meno di un anno fa per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro. Mezzala tecnica e dinamica, Majer ha calamitato le attenzioni di diversi top club: oltre alla Juventus, infatti, anche l’Arsenal avrebbe cominciato a sondare in maniera concreta il terreno, mandando degli osservatori per ammirare da vicino il nuovo gioiello della Croazia, che in patria à definito il nuovo Modric e che viene valutato circa 49 milioni di euro. A rivelarlo è il Daily Mirror.

Si tratta di un’indiscrezione che non può essere trascurata, dal momento che qualora si capitalizzasse l’affondo dei londinesi, l’Arsenal potrebbe chiamarsi fuori nella corsa a Douglas Luiz, da tempo accostato ai Gunners e mai sparito dai radar della Roma, che potrebbe a quel punto riannodare i fili del discorso in ottica estate 2023.