Calciomercato Roma, la quiete dopo la tempesta: incontro per la firma

Calciomercato Roma, sembra essere ritornato il sereno tra il calciatore e il suo club di appartenenza: strappo risanato e opzione rinnovo.

Uno dei settori del campo sul quale si è concentrata l’attenzione della Roma nella scorsa sessione di calciomercato è il centrocampo, che Pinto non a caso ha puntellato con gli innesti di Camara e Wijnaldum, e che potrebbe ulteriormente rinforzare con acquisti funzionali all’idea di gioco di José Mourinho.

In concomitanza degli screzi avuti con Juric, in orbita Roma è circolato – senza neanche troppa convinzione – anche il nome di Lukic, che però sembra aver risolto le divergenze che sembravano portarlo allontanare in maniera irreversibile dai granata. A svelare le prossime mosse del Torino per quanto concerne il futuro del centrocampista è Tuttosport, che fornisce dettagli interessanti in merito all’evolvere della trattativa per il rinnovo del contratto dell’ex capitano granata.

Calciomercato Roma, unità d’intenti Lukic-Torino: lo scenario

Come evidenziato dal quotidiano piemontese, l’entourage di Lukic è pronto a raggiungere Torino per provare a trovare finalmente la quadra definitiva, suggellando una volta per tutte una telenovela che va avanti da diverse settimane. Il serbo – attualmente impegnato con la sua Nazionale – ha più volte ribadito la sua intenzione di continuare a vestire la maglia granata, ritornando sui suoi passi. La fumata bianca – poste queste condizioni – non è affatto lontana. Chiaramente, bisognerà trovare l’intesa definitiva per quanto concerne non solo la durata del contratto, ma anche su quali cifre imbastire la trattativa. Scoglio non insormontabile quindi, con le sirene relative ad un addio sempre più lontane.