Calciomercato Roma, jolly a sorpresa: scontro con Inter e Napoli

Calciomercato Roma, fari puntati sul poliedrico gioiello in forza all’Ajax. Potrebbe andare in scena un vero e proprio duello in Serie A.

Sebbene la sessione invernale di calciomercato sia ancora piuttosto lontana, gli addetti ai lavori sono già all’opera per farsi trovare in prima linea in vista della corsa ai quei gioielli che volente o nolente catalizzeranno le attenzioni mediatiche.

Da tempo sulla cresta dell’onda, Timber è uno dei profili su cui stanno convergendo le attenzioni di diversi top club , in Italia e all’estero. Il poliedrico difensore in forza all’Ajax, infatti, è monitorato con particolare solerzia dalla Roma, che lo ha visto all’opera dal vivo, ma non solo: come riferito da calciomercato.it, oltre ai giallorossi anche il Napoli e l’Inter avrebbero drizzato in maniera importante le antenne, con i rispettivi reparti scout già all’opera. La sensazione, però è che per mettere le mani sul gioiello cresciuto nelle giovanili dell’Ajax ci sarà molto da battagliare.

Calciomercato Roma, tutti pazzi per Timber: lo scenario

Incensato da Van Gaal, per Timber in estate sono arrivate anche offerte dallo United e dal Bayern Monaco, prontamente rispedite al mittente dall’Ajax, che potrebbe avallarne la cessione soltanto in estate dopo averne fatto aumentare la valutazione ad hoc. Anche in questo primo scorcio di stagione Timber ha evidenziato i grandiosi segnali di crescita che baluginavano già la scorsa stagione: senso della posizione, abilità nel capire le diverse fasi della gara e visione di gioco le sue caratteristiche.

Abilità che potrebbero farlo rientrare nel novero dei centrocampisti, e non è un caso che sia stato provato anche in ruoli che non fossero unicamente quelli di boa al centro della difesa. Ten Hag stravede per lui, e sorprende fino ad un certo punto il blitz tentato dai Red Devils qualche settimana fa. Sempre più al centro del progetto tecnico dell’Ajax, Timber quasi sicuramente finirà per riempire le pagine dei principali quotidiani quando ci si affaccerà alla prossima finestra estiva di calciomercato, quando 40 milioni potrebbero non essere sufficienti a portarlo via da Amsterdam.