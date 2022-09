Calciomercato Roma, esame finito: firma più vicina

Calciomercato Roma, l’esame è finito: il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 è vicino. Ha vinto Pinto

Appena arrivato nella Capitale, nel gennaio del 2021, ne sono successe di tutti i colori. Lui si è beccato il Covid, poi la Roma ha perso il derby ed è stata eliminata dalla Coppa Italia in quella famosa partita contro lo Spezia con il problema dei cambi. Infine la grana Dzeko, che ha perso i gradi di capitano e che ha praticamente vissuto da separato in casa. Tutto questo, ovviamente, avrebbe potuto buttare giù un toro. Ma Pinto, che ha dimostrato di avere le spalle larghe, si è tirato su e ha dimostrato di saper fare, egregiamente, il suo lavoro.

Bene, in tutto questo, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, anche il suo di rinnovo sembra più vicino. Sì, al momento non è una priorità visto che ha firmato un triennale e ci sono altre “grane” da risolvere. Ma secondo il quotidiano rosa i Friedkin hanno apprezzato il suo lavoro e sono pronti a dargli ulteriori fiducia. Più di quanta gliene abbiano concessa fino al momento.

Calciomercato Roma, s’avvicina il rinnovo di Pinto

Adesso dovrà mettere a posto la situazione Zaniolo, blindare Volpato e Cristante, e dopo si potrebbe iniziare a parlare anche del prolungamento del suo contratto. Trattativa diretta tra Pinto e i Friedkin. Di dubbi ovviamente non ce ne dovrebbero essere perché nonostante la sua giovanissima età Pinto s’è dimostrato in grado di lavorare sul mercato andando a cogliere quelle che sono state le occasioni. Non dimentichiamo che a Roma, in estate, sono arrivati Dybala, Wijnaldum, Matic, Belotti e Celik e l’investimento totale è stato di 8,5 milioni di euro. Sembrava fantascienza – o fantamercato in questo caso – ma alla fine i risultati sono questi. E Pinto merita di rimanere a Trigoria.