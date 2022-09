Calciomercato Roma, sentenza in diretta: “Lo prende l’Arsenal”

Calciomercato Roma, il suo futuro sembrerebbe essere definitivamente segnato: l’ultima rivelazione è una sentenza.

Un occhio rivolto al campo, un altro proiettato inevitabilmente a quelle che potrebbero essere le prossime trattative con le quali rinforzare un organico apparso in costante crescita.

La Roma che si prepara al big match contro l’Inter è consapevole di poter dire la sua anche al “Meazza”, senza alcun tipo di timore reverenziale. I giallorossi anche contro l’Atalanta hanno mostrato enormi passi in avanti, dal punto di vista della manovra e del fraseggio. Condannati da un episodio e da errori sottoporrà madornali, la compagine di Mou non ha mai sofferto l’effervescenza della mediana di Gasperini, con Cristante e Matic apparsi visibilmente in palla. Proprio il centrocampo, però, potrebbe essere il reparto sul quale si andranno a concentrare le attenzioni di Pinto, che potrebbe ritornare alla carica per un profilo già da tempo in orbita giallorossa: Douglas Luiz.

Calciomercato Roma, Arsenal in pole per Douglas Luiz

Sul centrocampista in forza all’Aston Villa, però, è forte l’interessamento dell’Arsenal. Legato al club di Birmingham da un contratto in scadenza nel 2023, il centrocampista carioca è stato ad un passo dal trasferirsi all’ombra dell’Emirates Stadium, prima che i Villans decidessero di rifiutare le diverse offerte messe sul piatto dai londinesi. Accostato anche a Juve e Milan, Douglas Luiz fa gola anche a Chelsea e Liverpool, che però partono più defilati nella corsa al centrocampista brasiliano. A suffragare questo status quo ci ha pensato anche il giornalista inglese Simon Philips, che al portale givemesport.com ha rivelato: “Laddove si svincolasse, il Chelsea ci penserebbe sicuramente, ma sono convinto che nel suo futuro ci sia l’Arsenal.”