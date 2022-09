Calciomercato Roma, ennesima conferma Frattesi: annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, Frattesi è stato a lungo un obiettivo concreto dei giallorossi. La rivelazione ufficiale che certifica nuovamente il tutto.

Prima di affondare definitivamente il colpo per Wijnaldum, riuscendo ad intavolare la trattativa con il Paris Saint Germain in tempi relativamente brevi forte della volontà del diretto interessato di approdare nella Capitale, la Roma ha effettuato diversi sondaggi per Davide Frattesi.

Per il centrocampista in forza al Sassuolo ci sono stati effettivamente dei contatti ufficiali tra Pinto e Carnevali che, però, non sono riusciti a trovare la quadra definitiva. Al netto della percentuale sulla futura rivendita del centrocampista spettante ai giallorossi, il Sassuolo ha eretto un vero e proprio muro che Pinto non è riuscito a scardinare, valutando il proprio gioiello non meno di 30 milioni di euro. Cifre considerate eccessive dai capitolini, che prima hanno temporeggiato salvo poi decidere di virare le proprie attenzioni altrove. Come confermato indirettamente dallo stesso GM della Roma, però, il profilo di Frattesi non è sparito dai radar giallorossi, e potrebbe ritornare in auge nei prossimi mesi qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti.

Calciomercato, Roma-Frattesi: Carnevali svela tutto

Intervenuto a margine del Festival dello Sport a Trento, l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha confermato le indiscrezioni rilanciate nelle ultime settimane sull’interessamento della Roma per la mezzala della Nazionale. Ecco le sue parole: “Frattesi? Si tratta di uno dei calciatori per il quale abbiamo avuto molte richieste, specie dalla Roma all’inizio del mercato, ma poi non si è concretizzato nulla: non volevamo cederlo dopo aver già venduto Raspadori e Scamacca.”

Dopo aver ceduto Raspadori e Scamacca, dunque, il Sassuolo ha deciso di non privarsi di un altro punto di riferimento di Dionisi. Staremo a vedere se, però, si potranno materializzare nuove occasioni nelle prossime sessioni di calciomercato.