Calciomercato Roma, caccia all’erede: 60 milioni per Zaniolo

L’attaccante della Roma è un obiettivo di calciomercato del club che ha intenzione di migliorare il suo reparto offensivo

Nicolò Zaniolo si sta riprendendo con calma la sua Roma. In questa stagione, che è cominciata da poco, l’attaccante della Roma ha già avuto modo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Nelle precedenti conferenze stampa a cui ha preso parte, infatti, ha spento qualsiasi voce sul suo futuro, con molti che lo vedevano pronto a lasciare la Capitale. Solo film inventati, che si sono conclusi con il numero 22 ancora in maglia giallorossa per la felicità dei tifosi. Una maturità che sembra essere sempre più di casa per Nicolò, che ha dimostrato a tutti di essere cresciuto sotto ogni punto di vista.

La sua voglia di prendersi la Roma è stata chiara sin dalla preparazione estiva, in cui ha perso 5 chili per farsi trovare al meglio da Mourinho. Una forma smagliante per il numero 22, che si è dimostrato subito fondamentale in campo con i suoi strappi e con al sua imprevedibilità. Solo un infortunio alla spalla lo ha potuto fermare in questo inizio di Serie A, ma ora è tornato e pronto a migliorarsi ancora. Lo sanno a Trigoria, ma lo sanno anche le big d’Europa, che hanno sempre guardato con interesse a Nicolò.

Calciomercato Roma, Simeone vuole Zaniolo per sostituire Lemar

Uno dei club interessati è l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Come riporta todofichajes.com, il tecnico dell’Atletico Madrid ha intenzione di sostituire Lemar e migliorare il reparto offensivo. Per questo motivo, nel suo mirino è finito Nicolò. Un ritorno di fiamma per l’ex Catania, che già in passato aveva messo gli occhi sull’attaccante della Roma durante il calciomercato. Per prenderlo, però, l’argentino sa che dovrà spendere almeno 60 milioni e per questo sta cominciando a preparare le prossime mosse. In questi giorni, però, si parla spesso del rinnovo di Zaniolo che è sempre un giocatore fondamentale per Mourinho e per la Roma.