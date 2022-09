Roma, dall’Argentina rilanciano una richiesta che potrebbe far scattare l’allarme Dybala. Ecco cosa può succedere a fine novembre.

La Serie A ha osservato il primo turno di pausa per la sosta nazionali. Tra i tanti giallorossi che hanno risposto alla convocazione per la propria selezione c’è anche Paulo Dybala. La ‘Joya’ ha saltato l’ultimo impegno della Roma prima della sosta, nella sconfitta interna contro l’Atalanta. Ora le speranze di tutta la piazza giallorossa sono quelle di ritrovarlo in piena forma per il big match in casa dell’Inter. Mentre dall’Argentina rilanciano il rischio di chiamata in anticipo per il Mondiale in Qatar. Ecco cosa potrebbe succedere da qui a fine novembre.

Le notizie che arrivano nell’immediato dall’Argentina sono confortevoli per i tifosi della Roma. Il problema muscolare che gli aveva fatto saltare la sfida interna contro l’Atalanta sembra ormai definitivamente superato, Paulo Dybala è disponibile a scendere in campo. Da quello che filtra Oltreoceano la ‘Joya’ dovrebbe andare in panchina nella sfida tra Argentina e Giamaica, la speranza dei tifosi giallorossi è che sia recuperato a pieno per la prossima sfida in casa dell’Inter. La sfida tra Albiceleste e nazionale Caraibica si disputerà la notte tra marted’ e mercoledì, mentre sabato pomeriggio è in programma il big match di San Siro.

Richiesta choc dall’Argentina, Roma in ansia per Dybala

Se nel presente immediato c’è ottimismo riguardo l’eventuale impiego di Paulo Dybala contro l’Inter, spunta un retroscena che potrebbe tenere in ansia la Roma prima del Mondiale in Qatar. Secondo quanto rilanciato dal sito Dobleamarilla.com.ar i calciatori della Seleccion avrebbero intenzione di premere sulle Federazioni europee in vista dei Mondiali invernali. In particolare i convocati dal ct Lionel Scaloni, dovrebbero far richiesta ai propri club di appartenenza per partire in anticipo in vista della competizione iridata. Nel dettaglio, secondo quanto scrive il sito sudamericano, i calciatori europei potrebbero saltare l’ultima giornata nei rispettivi campionati nazionali. Questo farebbe scattare l’allarme in casa Roma sulla presenza della ‘Joya’ nell’ultimo match prima della lunga pausa, in programma allo stadio Olimpico contro il Torino. La gara contro i granata si disputerà domenica 13 novembre alle ore 15:00.