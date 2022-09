Calciomercato Roma, Chelsea in pressing: ribaltone lampo

Calciomercato Roma, l’interessamento del Chelsea potrebbe creare nuovi graattacapi alle manovre giallorosse. Ecco perché.

Al rientro dalla sosta per le Nazionali la Roma di José Mourinho è attesa dal delicato banco di prova contro l’Inter. Un match al quale i giallorossi si presentano forti di rinomate certezze, ma anche con la consapevolezza di voler dimostrare il proprio valore contro una delle big del nostro campionato. Dopo l’immeritata sconfitta patita al cospetto dell’Atalanta, per Pellegrini e compagni è già tempo di riscattare.

Questi giorni che hanno sancito la momentanea interruzione delle gare ufficiali nei vari campionati hanno offerto l’occasione propizia affinché voci di mercato sostanzialmente sopite ritornassero prepotentemente in auge. Come ribadito a più riprese da Tiago Pinto, il mercato della Roma fino a gennaio non presenterà scossoni. Tuttavia, è chiaro che il GM giallorosso sottotraccia abbia già da tempo cominciato a smuovere le acque, per non farsi trovare impreparato nel caso in cui si presentassero occasioni propizie.

Calciomercato Roma, Chelsea-Douglas Luiz: cosa può succedere a gennaio

Può essere ascritta a questa categoria il nome di Douglas Luiz, profilo finito da tempo nel dossier della Roma. Per un motivo o per l’altro, però, i giallorossi non hanno mai affondato il colpo per il centrocampista brasiliano, legato all’Aston Villa da un contratto in scadenza nel 2023. Il club di Birmingham la scorsa estate ha rifiutato diverse offerte per uno dei pupilli di Gerrard: l’Arsenal era entrato nell’ordine di idee di sborsare almeno 25 milioni di sterline, cifra ritenuta insufficiente dai Villans, che hanno stoppato sul nascere qualsiasi possibilità di intavolare una trattativa last minute.

Salvo dietrofront improvvisi, però, Douglas Luiz non dovrebbe rinnovare il suo contratto con il club nel quale è esploso definitivamente, ed inevitabilmente il suo profilo è finito sui taccuini degli addetti ai lavori dei top club europei. Accostato anche a Milan e Juventus, per il mediano carioca sarebbe forte l’interessamento anche del Chelsea, che stando a quanto riferito da four four two.com potrebbe anticipare la concorrenza già a gennaio.