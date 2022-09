Calciomercato Roma, il Barcellona se lo porta via: intreccio in Serie A

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni dalla Spagna riferiscono del possibile blitz del Barcellona per il giovane centrocampista.

Uno dei reparti che potrebbe essere puntellato nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato in casa Roma è il centrocampo, già rinforzato con gli innesti di Wijnaldum e Camara.

Non è un caso che uno dei nomi accostati con una certa insistenza ai giallorossi – come ammesso dallo stesso Giovanni Carnevali – sia stato quello di Davide Frattesi, per il quale il Sassuolo ha però continuato a chiedere 30 milioni di euro, cifra considerata eccessivamente elevata dai giallorossi, che hanno preferito virare le proprie attenzioni su altri obiettivi. Nella prima parte della scorsa sessione di calciomercato si vociferava di un possibile interessamento della Roma anche per Maxime Lopez, che però alla fine è rimasto in quel di Reggio Emilia come perno dello scacchiere tattico di Dionisi.

Sul play maker del Sassuolo, però, stando a quanto riferito dalla Spagna, avrebbe messo gli occhi il Barcellona, ingolosito all’idea di piazzare un colpo a cifre relativamente contenute rispetto a quelle che dovrebbe mettere sul piatto per altri profili di respiro internazionale. A riferirlo è fichajes.net, che spiega come l’idea dei blaugrana possa prendere corpo con il passare delle ore, visto che Maxime Lopez per caratteristiche si sposerebbe bene con l’idea tattica di Xavi. Staremo a vedere se l’eventuale cessione di Lopez potrebbe inficiare sul futuro di Frattesi, per il quale verosimilmente la prossima estate potrebbe nascere una vera e propria asta.