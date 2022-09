Calciomercato Roma, effetto domino Skriniar: anche Pinto in allarme

Calciomercato Roma, la cessione di Skriniar potrebbe dare il via ad un interessante effetto domino. Cosa sta succedendo.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Roma, gara molto importante per entrambe le compagini, che per motivi diversi vanno a caccia di punti che sarebbero di vitale importanza in questo frangente della stagione.

Tuttavia, gli intrecci tra giallorossi e nerazzurri potrebbero non essere relegati ai soli 90 minuti del big match del “Meazza”. Riannodando i fili del discorso, infatti, appare evidente come le maggiori pressioni pesino sulle spalle di Lautaro Martinez e compagni, che alla Dacia Arena hanno rimediato una sconfitta che ha fatto tanto parlare, soprattutto per la scia di polemiche e recriminazioni che si è portata dietro. I giorni della sosta, poi, sono stati contrassegnati dal susseguirsi di voci legati al futuro di Skriniar, la cui permanenza all’ombra del Naviglio non è affatto scontata.

Calciomercato Roma, Inter su Soyuncu se dovesse partire Skriniar

L’ombra lunga del Psg è sempre più minacciosa sul centrale slovacco, per il quale Marotta solo qualche settimana fa ha rispedito al mittente offerte importanti provenienti dal Psg, forte della possibilità di trovare un accordo per il rinnovo. Le trattative per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2023 stanno vivendo, però, una pericolosa fase di stallo, alla luce della distanza ancora piuttosto ampia tra domanda ed offerta. Laddove si dovesse protrarre questo scenario di impasse, Campos potrebbe nuovamente affondare il colpo a gennaio, trovando un’Inter messa alle strette dalla situazione contrattuale di Skriniar.

Chiaramente i nerazzurri hanno cominciato a tastare il terreno in vista dell’eventuale erede dell’ex Samp: nel novero dei profili finiti nei dossier degli uomini mercato dell’Inter sarebbe finito anche quello del centrale del Leicester Soyuncu, accostato anche alla Roma. A rivelarlo è caughtoffside.com che riprende, ampliandole, indiscrezioni rilanciate già da “La Gazzetta dello Sport“. Il turco potrebbe rivelarsi un’ottima occasione per i giallorossi a parametro zero: tuttavia, l’interessamento dell‘Inter per il difensore del Leicester potrebbe cambiare le carte in tavola.