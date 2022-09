Inter-Roma, frenata improvvisa: il big non gioca più

Inter-Roma, manca sempre meno al fischio di inizio della delicata quanto sentita sfida tra Mourinho e Inzaghi. Frenata improvvisa per il big.

Lo scorso anno il confronto dello Special One con il proprio passato nerazzurro non fu proprio dei più felici, alla luce delle reiterate delusioni acuite in casa Roma per il passato laziale di quel Simone Inzaghi bravo a imporsi per ben tre volte su José. C’è adesso attesa e curiosità circa quelle che saranno le risposte dei giallorossi dopo i fatti dello scorso anno e, ancora, in seguito allo scacco, non proprio meritato, di quasi due settimane fa.

Prima della sosta, come ricorderete, i giallorossi cadevano in casa, sconfitti da un’Atalanta cinica quanto attenta e consapevole di aver affrontato una squadra protagonista di una delle migliori prestazioni dell’anno. L’obiettivo è quello di archiviare immediatamente la caduta contro gli orobici, provando a ottenere punti che permettano di risalire in classifica, sfruttando anche il delicato momento in casa nerazzurra.

Inter-Roma, il punto si Calhanoglu e Lukaku per la sfida di San Siro

Barella e colleghi si sono infatti fin qui distinti per un inizio di campionato tutt’altro che felice e ben lungi da quello dello scorso anno, costato all’Inter l’etichetta di squadra più in forma della Serie A fino al mese di febbraio circa. Le insidie restano plurime, per entrambe le rose, rispettose dell’avversario e ben consapevoli di doversi rialzare quanto prima per ben catalizzare questo spezzone finale di stagione prima del Mondiale in Qatar. In casa Inter, poi, restano diverse questioni da attenzionare, alla luce delle possibili rinunce con le qual Inzaghi dovrà fare i conti.

Già certo dell’assenza di Brozovic per squalifica (e infortunio), Simone spera di recuperare due degli elementi più importanti della rosa. Il primo è Hakan Calhanoglu, fautore della prima e beffarda rete in occasione dello 0-3 dello scorso novembre. L’ex Milan sta meglio e il rientro in gruppo è previsto tra domani e dopodomani, con una presenza possibile nella sfida del 1 ottobre. Discorso diverso per Romelu Lukaku, il cui iter di guarigione procede spedito e si trova alle battute finali. Impossbile, come riferisce Sky Sport, vederlo in campo dal primo minuto, con Edin Dzeko pronto alla casacca da titolare contro il suo passato. Proprio come José.