Calciomercato Roma, la partita è ancora aperta: scacco matto mancato

Calciomercato Roma, la situazione è da monitorare con estrema attenzione perché passibile di sviluppi inaspettati.

Sebbene per forza di cose ora come ora non possa essere considerata una priorità, non è escluso che nelle prossime sessioni di calciomercato la Roma possa intervenire nuovamente per puntellare la mediana.

Mou aspetta con ansia il rientro di Wijnaldum, il fiore all’occhiello della passata campagna acquisti: l’olandese rappresenterà una freccia in più per la faretra a disposizione dello Special One, che grazie all’abile lavoro di Tiago Pinto può ora contare su una rosa in grado di poter competere con maggiore facilità sui diversi fronti. La coppia Matic-Cristante è in costante crescita, con il serbo che passo dopo passo sta prendendo le redini di una mediana che non può prescindere dalla sua esperienza e dalla sua classe. Tuttavia, i passaggi a vuoto palesati dal centrocampo in questo primo scorcio di stagione non possono essere bypassati, con lo stesso Mou che non ha mancato di notare il fatto che sia Cristante che Matic sono due profili che per struttura fisica sono molto simili.

Calciomercato Roma, rebus Aouar: lo scenario

Ecco perché Pinto non potrà non attenzionare le diverse piste per la mediana che dovrebbero materializzarsi nel corso dei prossimi mesi. Oltre a Douglas Luiz, un altro profilo non uscito completamente dai radar giallorossi è quello di Houssem Aouar, legato al Lione da un contratto in scadenza nel 2023. Alcune indiscrezioni circolate negli ultimi giorni avevano accostato in maniera piuttosto insistente il play maker francese al Betis Siviglia, al punto che si pensava che gli andalusi potessero affondare il colpo da un momento all’altro. In realtà come riferito da footmercato.net, la fumata bianca definitiva tra Aouar e il Betis non sarebbe stata ancora raggiunta, al punto che anche il Lione starebbe continuando a nutrire speranze per la questione legata al rinnovo di contratto.