Calciomercato Roma, ritorno di fiamma: Pinto sfida mezza Europa

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma possibile per Tiago Pinto. Il general manager è pronto a sfidare le grandi d’Europa.

La Roma tornerà in campo sabato pomeriggio per affrontare l’Inter di Simone Inzaghi. Tutto il calcio europeo si prepara ad un tour de forze che ci porterà fino alla pausa per i Mondiali in Qatar. Tra campionato ed Europa League la squadra giallorossa è attesa da nuove sfide decisive, a partire dal big match di San Siro. Manca ancora molto all’apertura della finestra di calciomercato invernale, ma è un periodo fondamentale per quel che riguarda il destino dei calciatori in scadenza di contratto.

Il general manager della Roma si è distinto in assoluto in Serie A per aver chiuso diversi colpi a zero nella campagna acquisti estiva. Solo in attacco sono arrivati Paulo Dybala ed il ‘Gallo’ Belotti, senza dimenticare Nemanja Matic o il giovane portiere Mile Svilar. Ecco perchè, qualora entro la finestra di calciomercato invernale non dovesse arrivare il rinnovo di contratto, una nuova occasione si presenterebbe per il portoghese. Una cosa è certa, come rimbalza dall’Inghilterra, la concorrenza per la Roma non mancherebbe e tanti top club europei sono sulle sue tracce.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma in Premier: Pinto sfida mezza Europa

Dalla Premier League rilanciano la corsa per il terzino portoghese del Manchester United, Diogo Dalot. Il 23enne si sta mettendo in mostra con la maglia dei Red Devils e quella della nazionale del Portogallo. Il suo futuro però resta un’incognita, attualmente il contratto che lo lega allo United scadrebbe nel 2023. Ma il club inglese ha una possibilità di rinnovare per un anno ulteriore il contratto col terzino. Scenario che viene auspicato dallo stesso Dalot, come riporta il sito Manchestereveningnews.co.uk. Il portale inglese rilancia anche l‘interesse della Roma nei suoi confronti, già in estate il suo nome era caldo, ma la concorrenza non manca ed è di quelle importanti. Sul terzino lusitano si registra l’interesse della Juventus e del Milan, sua ex squadra, ma non solo. Anche il Barcellona e l’Atletico Madrid seguono da vicino l’evolversi della situazione in casa Manchester United.