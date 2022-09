Calciomercato Roma, la Juventus gioca d’anticipo: alleanza anti-Mourinho

I bianconeri hanno spinto sull’acceleratore per prendere l’obiettivo di calciomercato della Roma, che Pinto sta seguendo da tempo

Il calciomercato non dorme mai. Parafrasando una citazione storica, si può descrivere la situazione delle trattative nel calcio che, nonostante le finestre ufficiali siano chiuse, non si fermano mai. Soprattutto in questi giorni di pausa per le Nazionali i direttori sportivi, i general manager e gli amministratori delegati si sono mossi per cercare di concludere qualche affare o di preparare la strada per gennaio. Una scelta importante anche in vista del mondiale che assorbirà un gran numero di energie a giocatori, entourage e squadre.

Nei piani di José Mourinho c’è sempre quello di ricevere un difensore centrale per andare a completare quel pacchetto arretrato orfano di un quinto giocatore. Già durante l’estate l’allenatore portoghese aveva detto più volte che avrebbe avuto bisogno di un rinforzo dietro visto che i centrali in rosa sono solo quattro. Giocando con la difesa a tre non è il massimo, visto che un qualsiasi problema fisico o un cartellino rosso può trasformarsi in emergenza. In più, lo Special One vorrebbe che il nuovo innesto fosse mancino e Tiago Pinto ha trovato per lui il profilo adatto. Giovane, di piede sinistro e in scadenza di contratto, si tratta di Evan Ndicka, accostato alla Roma, così come ad altri big club.

Calciomercato Roma, Allegri accelera: Ndicka può arrivare a gennaio

Uno di questi è al Juventus che è in emergenza in difesa. Soprattutto a sinistra. Alex Sandro, così come De Sciglio, non stanno rendendo a livelli sufficienti e per questo motivo Allegri ha dato mandato a Cherubini di prendere un centrale. Il ds della Juventus ha messo nel mirino proprio Ndicka e secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe arrivare già a gennaio. Il ventitreenne, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2023 e da gennaio in poi potrebbe scatenarsi una corsa sfrenata per prenderlo. Visti gli ottimi rapporti con l’Eintracht, però, i bianconeri hanno intenzione di accelerare e potrebbero acquistare il cartellino del difensore già a gennaio.